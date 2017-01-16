Между вертепом и купелью
Святки — время между Рождеством и Крещением, самые волшебные дни традиционного русского календаря. Старый Новый год приходится почти на самую середину чудесной недели.
Святки — время между Рождеством и Крещением, самые волшебные дни традиционного русского календаря. Старый Новый год приходится почти на самую середину чудесной недели.
В день столетия заповедной системы России стартовал Год экологии. Первым значимым событием этого года стало открытие нового визит-центра на Байкале.
Калуга. Здесь странноватый провинциальный учитель Циолковский сделал первые шаги к «пыльным тропинкам далеких планет» и к эпохальному полету человека в космос.
Перспектива провести зимние каникулы на территории Кузнецкого угольного бассейна может отпугнуть кого угодно, но только не сведущих горнолыжников.
Мы выбрали самые современные, доступные и интересные склоны Москвы и Подмосковья и разделили их по округам, чтобы вы могли выбрать ближайшие к дому
WWF России выбрал 7 самых примечательных заповедников и нацпарков.
Кинерма - единственная полностью сохранившаяся историческая деревня Карелии. Ее четырехсотлетняя история могла бы закончиться в этом веке, если бы не две женщины, решившие во что бы то ни стало сохранить Кинерме жизнь.
Легендарные алкогольные бренды накладываются на карту страны, и если даже просто перечислять, где и что у нас производится, выйдет урок занимательной географии между бокалами или рюмками.
Комплекс «354» на вершине башни «Око» — это катание на коньках среди головокружительных видов Москвы, а также блюда авторской кухни, необычные коктейли и моченые яблоки из дубовой бочки
В Алтайском крае — регионе хоть и сибирском, но по-домашнему теплом — зимой царит атмосфера совершенно особая. Мы отобрали пять алтайских «магнитов», способных притянуть даже тех, кто не мыслит жизни без вайфая.
Новогоднее путешествие абхазского мандарина можно сравнить с паломничеством, когда оранжево-желтые шарики текут через абхазо-российскую границу нескончаемым потоком. Они везде: в кузовах грузовиков и багажниках легковушек, в мешках на тачках и в хозяйственных сумках, в бардачках газелей и даже в дамских сумочках. Мандарины ломятся на север, чтобы создать у северного соседа ощущение праздника.
Как поймать северное сияние? Можно ли воспитать в себе фотографический вкус? Как не переборщить с фотошопом и скоро ли смартфоны заменят нам профессиональные камеры? Об этом и о многом другом Strana.ru поговорила с профессиональным фотографом и популярным блогером Дмитрием Чистопрудовым.
Зима на Байкале — настоящая: долгая, морозная и солнечная.
Что сразу приходит в голову при слове «Югра»? Нефть, холод, ханты и манси. Все эти символы Ханты-Мансийского автономного округа включены в туристический оборот и ждут путешественников, выбирающих небанальные маршруты. В том числе и зимой.
С приходом зимы в Казани — официально третьей столице России — количество зимних развлечений растет прямо пропорционально количеству выпавшего снега.
История освоения Хибин больше похожа на историю борьбы с ними – слишком уж своенравны эти горы. Даже саамы, коренные жители Кольского полуострова, приходили сюда только летом. Времена изменились, и теперь некогда пустующие склоны – центр притяжения тысяч горнолыжников со всей страны.
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Реконструированное здание бывшего манежа Земледельческой школы, памятное многим москвичам как Дом офицеров академии имени Фрунзе, теперь называют «домом Александрова»: здесь учится, репетирует и дает концерты легендарный ансамбль.
Один из самых старых зоопарков страны пережил Блокаду и в честь этого сохранил название «Ленинградский». Историческая планировка, новые экзотические экспозиции, сильный блокадный музей, «символический» медведь Меншиков и подруга его Услада, легендарная бегемотиха Красавица, крокодил Тотоша и сервал Тед.
Выставка
Шерегеш — самый известный горнолыжный курорт за Уральским хребтом. Курортную зону составляют четыре горы: Мустаг, Курган, Утуя и Каритшал. Протяженность всех трасс Шерегеша составляет 42 километра.
Новые легенды Камчатки: питомник ездовых собак «Снежные псы» рядом с Петропавловском-Камчатским. Снежные псы с голубыми глазами возят людей и грузы, помогают больным и даже имеют хобби!
Просвещенные посетители в этой огромной выставке смогут найти отличия всевозможных "Тушек", Яков, МиГов, Анов, Ла, Ми и детальную историю создания лучших образцов летательных машин нашей страны.
Александр Усольцев о памятнике Минину и Пожарскому в Москве
Человек упал со смотровой площадки небоскреба комплекса «Москва-Сити».
Крым отстал от Сочи на 10 лет по инфраструктуре.
Байкер «Хирург» рассказал о развитии севастопольского парка «Патриот» на Гайдаровском форуме.
Владимира Путина попросили закрыть барнаульский метрополитен.
В Третьяковской галерее открылась выставка «Магия тела. Живопись и скульптура XVIII-XX веков».
В море Лаптевых открыли новый остров.
Крымская промосковская партия «Русское единство» предложила переименовать Симферополь.