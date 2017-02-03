Пушистый транспорт, или Как управлять собакой. ФОТОИСТОРИЯ
Как живут ездовые собаки в Карелии, как ими управлять и нужно ли их жалеть
Как живут ездовые собаки в Карелии, как ими управлять и нужно ли их жалеть
Знакомство с жизнью московских мусульман для «чайников».
Салехард — это мелькающие снежинки и всполохи северного сияния, вкус мороженой брусники и аромат тундры, дымки на чумами кочевников и факела нефтяных месторождений, нарядные современные дома и деревянные срубы старинного Обдорского острога
Мы собрали на одной странице самые интересные и необычные катки России, чтобы каждый мог подобрать зимнее развлечение по своему вкусу.
Когда кажется, что зиме не видно и конца, самое время отправиться в путешествие по маленьким провинциальным городкам типа Тутаева, чтобы понять: она будет долгой, но все обойдется.
О том, как переночевать в палатке в тридцатиградусный мороз и не заболеть, о медитации длиной в месяц, о любви к Карелии и о том, можно ли открыть мир, работая в офисе, Strana.ru поговорила с путешественником и профессиональным фотографом Иваном Дементиевским.
Туристический сезон в Крыму не прекращается ни на месяц. Под Новый год здесь легко может зазеленеть трава и припекать солнце, а уже в конце февраля — распуститься первые весенние цветы. А есть в Крыму место, где даже навигация зимой не прекращается и зимние прогулки по морю с рыбалкой, а порой и купанием — самое обычное явление. И место это — Балаклава.
Путешествие по Черноземью: парусник петровских времен, котенок из мультика, перстень юного поэта, призрак-сувенир и фортепьянный концерт на антикварном рояле
Мы собрали топ-10 лучших горнолыжных курортов России, чтобы облегчить будущим туристам муки выбора.
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Шерегеш — самый известный горнолыжный курорт за Уральским хребтом. Курортную зону составляют четыре горы: Мустаг, Курган, Утуя и Каритшал. Протяженность всех трасс Шерегеша составляет 42 километра.
Новые легенды Камчатки: питомник ездовых собак «Снежные псы» рядом с Петропавловском-Камчатским. Снежные псы с голубыми глазами возят людей и грузы, помогают больным и даже имеют хобби!
Просвещенные посетители в этой огромной выставке смогут найти отличия всевозможных "Тушек", Яков, МиГов, Анов, Ла, Ми и детальную историю создания лучших образцов летательных машин нашей страны.
Александр Усольцев о памятнике Минину и Пожарскому в Москве
Новый поезд выходного дня начал курсировать между Москвой и Ярославлем.
Ко Дню святого Валентина в Парке ремёсел подготовили праздничную программу.
Городские фестивали планируют проводить на территории парков и заповедников Москвы.
На курорте «Архыз» к 2021 году построят более 32 км горнолыжных трасс.
Владимира Путина попросили закрыть барнаульский метрополитен.
В Третьяковской галерее открылась выставка «Магия тела. Живопись и скульптура XVIII-XX веков».
В море Лаптевых открыли новый остров.
Крымская промосковская партия «Русское единство» предложила переименовать Симферополь.