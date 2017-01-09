На коньках в облаках
Комплекс «354» на вершине башни «Око» — это катание на коньках среди головокружительных видов Москвы, а также блюда авторской кухни, необычные коктейли и моченые яблоки из дубовой бочки
Комплекс «354» на вершине башни «Око» — это катание на коньках среди головокружительных видов Москвы, а также блюда авторской кухни, необычные коктейли и моченые яблоки из дубовой бочки
Легендарные алкогольные бренды накладываются на карту страны, и если даже просто перечислять, где и что у нас производится, выйдет урок занимательной географии между бокалами или рюмками.
В Алтайском крае — регионе хоть и сибирском, но по-домашнему теплом — зимой царит атмосфера совершенно особая. Мы отобрали пять алтайских «магнитов», способных притянуть даже тех, кто не мыслит жизни без вайфая.
Новогоднее путешествие абхазского мандарина можно сравнить с паломничеством, когда оранжево-желтые шарики текут через абхазо-российскую границу нескончаемым потоком. Они везде: в кузовах грузовиков и багажниках легковушек, в мешках на тачках и в хозяйственных сумках, в бардачках газелей и даже в дамских сумочках. Мандарины ломятся на север, чтобы создать у северного соседа ощущение праздника.
Как поймать северное сияние? Можно ли воспитать в себе фотографический вкус? Как не переборщить с фотошопом и скоро ли смартфоны заменят нам профессиональные камеры? Об этом и о многом другом Strana.ru поговорила с профессиональным фотографом и популярным блогером Дмитрием Чистопрудовым.
Зима на Байкале — настоящая: долгая, морозная и солнечная.
Перспектива провести зимние каникулы на территории Кузнецкого угольного бассейна может отпугнуть кого угодно, но только не сведущих горнолыжников.
Что сразу приходит в голову при слове «Югра»? Нефть, холод, ханты и манси. Все эти символы Ханты-Мансийского автономного округа включены в туристический оборот и ждут путешественников, выбирающих небанальные маршруты. В том числе и зимой.
С приходом зимы в Казани — официально третьей столице России — количество зимних развлечений растет прямо пропорционально количеству выпавшего снега.
История освоения Хибин больше похожа на историю борьбы с ними – слишком уж своенравны эти горы. Даже саамы, коренные жители Кольского полуострова, приходили сюда только летом. Времена изменились, и теперь некогда пустующие склоны – центр притяжения тысяч горнолыжников со всей страны.
235 предложений
Спортивное мероприятие
Праздник
Спортивное мероприятие
Шерегеш — самый известный горнолыжный курорт за Уральским хребтом. Курортную зону составляют четыре горы: Мустаг, Курган, Утуя и Каритшал. Протяженность всех трасс Шерегеша составляет 42 километра.
Новые легенды Камчатки: питомник ездовых собак «Снежные псы» рядом с Петропавловском-Камчатским. Снежные псы с голубыми глазами возят людей и грузы, помогают больным и даже имеют хобби!
Просвещенные посетители в этой огромной выставке смогут найти отличия всевозможных "Тушек", Яков, МиГов, Анов, Ла, Ми и детальную историю создания лучших образцов летательных машин нашей страны.
Александр Усольцев о памятнике Минину и Пожарскому в Москве
11 февраля состоится «Лыжня России – 2017».
Петербург стал самым популярным у туристов городом России на Рождество.
В Воронеже после массовой гибели птиц закрыли зоопарк.
Единый стандарт для горнолыжных курортов начал действовать в России с 1 января.
Владимира Путина попросили закрыть барнаульский метрополитен.
В Третьяковской галерее открылась выставка «Магия тела. Живопись и скульптура XVIII-XX веков».
В море Лаптевых открыли новый остров.
Крымская промосковская партия «Русское единство» предложила переименовать Симферополь.