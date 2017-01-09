На коньках в облаках Комплекс «354» на вершине башни «Око» — это катание на коньках среди головокружительных видов Москвы, а также блюда авторской кухни, необычные коктейли и моченые яблоки из дубовой бочки

Винная карта туриста Легендарные алкогольные бренды накладываются на карту страны, и если даже просто перечислять, где и что у нас производится, выйдет урок занимательной географии между бокалами или рюмками.

Новогоднее путешествие мандарина Новогоднее путешествие абхазского мандарина можно сравнить с паломничеством, когда оранжево-желтые шарики текут через абхазо-российскую границу нескончаемым потоком. Они везде: в кузовах грузовиков и багажниках легковушек, в мешках на тачках и в хозяйственных сумках, в бардачках газелей и даже в дамских сумочках. Мандарины ломятся на север, чтобы создать у северного соседа ощущение праздника.

Тариф новогодний: каникулы на любой вкус Бал у Снегурочки и котлеты, замороженные в стратосфере, джаз и музейный детектив, костюм Кощея и халат Шаха Бабадура, фортепианная музыка и частушки, бесплатные экскурсии и рождественские ярмарки — новогодние праздники могут оказаться интереснее, чем вы думаете.

Москва: каникулы зимнего режима Зима пришла рано, но холода и снег последние годы нестабильны. Только соберешься кататься на санках, как пора надевать резиновые сапоги. В преддверии новогодних каникул мы подготовили список активных зимних развлечений, которые практически не зависят от погодных условий.

Зимние Хибины: тропики, олени и Веничка Ерофеев. ФОТОИСТОРИЯ История освоения Хибин больше похожа на историю борьбы с ними – слишком уж своенравны эти горы. Даже саамы, коренные жители Кольского полуострова, приходили сюда только летом. Времена изменились, и теперь некогда пустующие склоны – центр притяжения тысяч горнолыжников со всей страны.

Даже зубр не уйдет обиженный: Петербург зажигает огни Непредсказуемый Мороз, зайцы на авто, имперская елка, просто Щелкунчик, Шерлок на Главном штабе, моравские звезды хипстеров, киносеансы для царской семьи, баталии Айвазовского, уникальные японские штучки и кормление зубробизонов вениками.

В гостях у Деда Мороза: зимняя вотчина и сказочный город. ФОТОИСТОРИЯ Главный дедушка страны — Дед Мороз — официально проживает в Великом Устюге лишь с конца 90-х. С тех пор сказочному персонажу удалось идеально вписаться в атмосферу старинного города, насквозь пропитанного историей русского Севера.

Трехслойная лыжня Парк «Сокольники» предлагает пробежаться по всепогодной лыжной трассе, скатиться с горки на сноуборде, пролететь на «банане» по сугробам, разрисовать снег и покормить зимующих уток