Туристический сезон в Крыму не прекращается ни на месяц. Под Новый год здесь легко может зазеленеть трава и припекать солнце, а уже в конце февраля — распуститься первые весенние цветы. А есть в Крыму место, где даже навигация зимой не прекращается и зимние прогулки по морю с рыбалкой, а порой и купанием — самое обычное явление. И место это — Балаклава.



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