Шерегеш — самый известный горнолыжный курорт за Уральским хребтом. Курортную зону составляют четыре горы: Мустаг, Курган, Утуя и Каритшал. Протяженность всех трасс Шерегеша составляет 42 километра.
Новые легенды Камчатки: питомник ездовых собак «Снежные псы» рядом с Петропавловском-Камчатским. Снежные псы с голубыми глазами возят людей и грузы, помогают больным и даже имеют хобби!
Просвещенные посетители в этой огромной выставке смогут найти отличия всевозможных "Тушек", Яков, МиГов, Анов, Ла, Ми и детальную историю создания лучших образцов летательных машин нашей страны.
Александр Усольцев о памятнике Минину и Пожарскому в Москве