Войти

Войти / Зарегистрироваться

как пользователь «Страны»

как пользователь соцсетей

Сайт не сможет открыть доступ к вашим личным сообщениям и видеть пароль.

Войти / Зарегистрироваться

как пользователь «Страны»

как пользователь соцсетей

Сайт не сможет открыть доступ к вашим личным сообщениям и видеть пароль.

Обратная связь

Все поля обязательны для заполнения
    Винная карта туриста

    Винная карта туриста

    Легендарные алкогольные бренды накладываются на карту страны, и если даже просто перечислять, где и что у нас производится, выйдет урок занимательной географии между бокалами или рюмками.

    • 64
    5 причин приехать на Алтай зимой. ФОТОИСТОРИЯ

    5 причин приехать на Алтай зимой. ФОТОИСТОРИЯ

    В Алтайском крае — регионе хоть и сибирском, но по-домашнему теплом — зимой царит атмосфера совершенно особая. Мы отобрали пять алтайских «магнитов», способных притянуть даже тех, кто не мыслит жизни без вайфая.

    • 45
    Новогоднее путешествие мандарина

    Новогоднее путешествие мандарина

    Новогоднее путешествие абхазского мандарина можно сравнить с паломничеством, когда оранжево-желтые шарики текут через абхазо-российскую границу нескончаемым потоком. Они везде: в кузовах грузовиков и багажниках легковушек, в мешках на тачках и в хозяйственных сумках, в бардачках газелей и даже в дамских сумочках. Мандарины ломятся на север, чтобы создать у северного соседа ощущение праздника.

    • 61
    В погоне за северным сиянием

    В погоне за северным сиянием

    Как поймать северное сияние? Можно ли воспитать в себе фотографический вкус? Как не переборщить с фотошопом и скоро ли смартфоны заменят нам профессиональные камеры? Об этом и о многом другом Strana.ru поговорила с профессиональным фотографом и популярным блогером Дмитрием Чистопрудовым.

    • 41
    Геш и Кузня: зачем зимой ехать на Кузбасс. ФОТОИСТОРИЯ

    Геш и Кузня: зачем зимой ехать на Кузбасс. ФОТОИСТОРИЯ

    Перспектива провести зимние каникулы на территории Кузнецкого угольного бассейна может отпугнуть кого угодно, но только не сведущих горнолыжников.

    • 51
    Зимняя Югра: И мамонт, и урман, и биатлон

    Зимняя Югра: И мамонт, и урман, и биатлон

    Что сразу приходит в голову при слове «Югра»? Нефть, холод, ханты и манси. Все эти символы Ханты-Мансийского автономного округа включены в туристический оборот и ждут путешественников, выбирающих небанальные маршруты. В том числе и зимой.

    • 62
    Зимние Хибины: тропики, олени и Веничка Ерофеев. ФОТОИСТОРИЯ

    Зимние Хибины: тропики, олени и Веничка Ерофеев. ФОТОИСТОРИЯ

    История освоения Хибин больше похожа на историю борьбы с ними – слишком уж своенравны эти горы. Даже саамы, коренные жители Кольского полуострова, приходили сюда только летом. Времена изменились, и теперь некогда пустующие склоны – центр притяжения тысяч горнолыжников со всей страны.

    • 52
    Зимний отдых

    Зимний отдых

    Пусть наступление холодов не отбивает у вас желания ездить в короткие и дальние поездки по нашей огромной стране. Зимой в России туризм жив! Листайте нашу подборку материалов о зимних поездках и планируйте свою интересную зиму!

    • 1

    Мастер путешествий

    Время

     

    Регион

     

    Количество дней

     

    Бюджет

     

    Подобрать

    235 предложений

    Путеводитель по стране

    Афиша

    Лучшее

    в стране

    Города
    Статьи
    Фото дня

    Случайное

    видео

    Монино: первый и лучший музей авиации в России

    Монино: первый и лучший музей авиации в России

    Просвещенные посетители в этой огромной выставке смогут найти отличия всевозможных "Тушек", Яков, МиГов, Анов, Ла, Ми и детальную историю создания лучших образцов летательных машин нашей страны.

    Готовые

    предложения

    95000 Р Мототур на Соловецкие острова

    Мототур на Соловецкие острова

    Валдай, Санкт-Петербург, Сортавала, Кемь, Соловецкий музей-заповедник, Петрозаводск, Вологда, Ярославль, Тверь, Старая Русса, Великий Новгород, Гатчина, Ладожское озеро, Валаам, Марциальные Воды, Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, Кижи, Кирилло-Белозерский монастырь, Рыбинск, Мышкин, Ферапонтов монастырь, Углич, Угличский кремль, Калязин, Сергиев Посад, Ризница Троице-Сергиевой лавры

    Новости

    По дате По рейтингу

    Информационный портал © "Страна.Ru". 2010–2013. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8592 от 10 февраля 2004 года.

    Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на сайт Strana.ru. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на Strana.ru обязательна. Поддержка: Дирекция интернет-сайтов ВГТРК. Для детей старше 16 лет.

    Разработка сайта —

    Rambler's Top100