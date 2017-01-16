Новогоднее путешествие абхазского мандарина можно сравнить с паломничеством, когда оранжево-желтые шарики текут через абхазо-российскую границу нескончаемым потоком. Они везде: в кузовах грузовиков и багажниках легковушек, в мешках на тачках и в хозяйственных сумках, в бардачках газелей и даже в дамских сумочках. Мандарины ломятся на север, чтобы создать у северного соседа ощущение праздника.



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