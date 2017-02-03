Войти

Войти / Зарегистрироваться

как пользователь «Страны»

как пользователь соцсетей

Сайт не сможет открыть доступ к вашим личным сообщениям и видеть пароль.

Войти / Зарегистрироваться

как пользователь «Страны»

как пользователь соцсетей

Сайт не сможет открыть доступ к вашим личным сообщениям и видеть пароль.

Обратная связь

Все поля обязательны для заполнения
    На диске Полярного круга. ФОТОИСТОРИЯ

    На диске Полярного круга. ФОТОИСТОРИЯ

    Салехард — это мелькающие снежинки и всполохи северного сияния, вкус мороженой брусники и аромат тундры, дымки на чумами кочевников и факела нефтяных месторождений, нарядные современные дома и деревянные срубы старинного Обдорского острога

    • 35
    Кандалакшский государственный природный заповедник

    Кандалакшский государственный природный заповедник

    Заповедная территория на 550 островах Кандалакшского залива, на крайнем северо-западе России, у Белого и Баренцева моря. Первый морской заповедник России, охраняющий водоплавающих птиц и, прежде всего, морскую утку-гагу.

    • 0/-
    • 61
    Самые интересные катки России

    Самые интересные катки России

    Мы собрали на одной странице самые интересные и необычные катки России, чтобы каждый мог подобрать зимнее развлечение по своему вкусу.

    • 22
    Тама и тута: два берега старинного Тутаева. ФОТОИСТОРИЯ

    Тама и тута: два берега старинного Тутаева. ФОТОИСТОРИЯ

    Когда кажется, что зиме не видно и конца, самое время отправиться в путешествие по маленьким провинциальным городкам типа Тутаева, чтобы понять: она будет долгой, но все обойдется.

    • 33
    Экстрим по-русски

    Экстрим по-русски

    О том, как переночевать в палатке в тридцатиградусный мороз и не заболеть, о медитации длиной в месяц, о любви к Карелии и о том, можно ли открыть мир, работая в офисе, Strana.ru поговорила с путешественником и профессиональным фотографом Иваном Дементиевским.

    • 45
    Балаклавские сезоны

    Балаклавские сезоны

    Туристический сезон в Крыму не прекращается ни на месяц. Под Новый год здесь легко может зазеленеть трава и припекать солнце, а уже в конце февраля — распуститься первые весенние цветы. А есть в Крыму место, где даже навигация зимой не прекращается и зимние прогулки по морю с рыбалкой, а порой и купанием — самое обычное явление. И место это — Балаклава.

    • 67
    Лучшие горнолыжные курорты России. Зима 2016–2017

    Лучшие горнолыжные курорты России. Зима 2016–2017

    Мы собрали топ-10 лучших горнолыжных курортов России, чтобы облегчить будущим туристам муки выбора.

    • 54
    Зимний отдых

    Зимний отдых

    Пусть наступление холодов не отбивает у вас желания ездить в короткие и дальние поездки по нашей огромной стране. Зимой в России туризм жив! Листайте нашу подборку материалов о зимних поездках и планируйте свою интересную зиму!

    • 1

    Мастер путешествий

    Время

     

    Регион

     

    Количество дней

     

    Бюджет

     

    Подобрать

    235 предложений

    Путеводитель по стране

    Афиша

    Лучшее

    в стране

    Города
    Статьи
    Фото дня

    Случайное

    видео

    Монино: первый и лучший музей авиации в России

    Монино: первый и лучший музей авиации в России

    Просвещенные посетители в этой огромной выставке смогут найти отличия всевозможных "Тушек", Яков, МиГов, Анов, Ла, Ми и детальную историю создания лучших образцов летательных машин нашей страны.

    Готовые

    предложения

    95000 Р Мототур на Соловецкие острова

    Мототур на Соловецкие острова

    Валдай, Санкт-Петербург, Сортавала, Кемь, Соловецкий музей-заповедник, Петрозаводск, Вологда, Ярославль, Тверь, Старая Русса, Великий Новгород, Гатчина, Ладожское озеро, Валаам, Марциальные Воды, Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, Кижи, Кирилло-Белозерский монастырь, Рыбинск, Мышкин, Ферапонтов монастырь, Углич, Угличский кремль, Калязин, Сергиев Посад, Ризница Троице-Сергиевой лавры

    Новости

    По дате По рейтингу

    Информационный портал © "Страна.Ru". 2010–2013. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8592 от 10 февраля 2004 года.

    Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на сайт Strana.ru. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на Strana.ru обязательна. Поддержка: Дирекция интернет-сайтов ВГТРК. Для детей старше 16 лет.

    Разработка сайта —

    Rambler's Top100