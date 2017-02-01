На диске Полярного круга. ФОТОИСТОРИЯ Салехард — это мелькающие снежинки и всполохи северного сияния, вкус мороженой брусники и аромат тундры, дымки на чумами кочевников и факела нефтяных месторождений, нарядные современные дома и деревянные срубы старинного Обдорского острога

«Первозданная Россия»: четвертая, всероссийская, заповедная 20 января в Москве в Центральном Доме художника на Крымском Валу торжественно открылся IV Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия». В этом году основной темой фестиваля стало столетие заповедной системы России. Что ждет гостей на площадке ЦДХ в этом году — в нашем репортаже.

Самые интересные катки России Мы собрали на одной странице самые интересные и необычные катки России, чтобы каждый мог подобрать зимнее развлечение по своему вкусу.

Экстрим по-русски О том, как переночевать в палатке в тридцатиградусный мороз и не заболеть, о медитации длиной в месяц, о любви к Карелии и о том, можно ли открыть мир, работая в офисе, Strana.ru поговорила с путешественником и профессиональным фотографом Иваном Дементиевским.

Воронежские жемчужины Путешествие по Черноземью: парусник петровских времен, котенок из мультика, перстень юного поэта, призрак-сувенир и фортепьянный концерт на антикварном рояле

Как отметить День студента в Москве Татьянин день — большой российский студенческий праздник, вполне официальный, хоть и не выходной. Но в 2005 году он специальным указом президента объявлен Днем российского студенчества.

Балаклавские сезоны Туристический сезон в Крыму не прекращается ни на месяц. Под Новый год здесь легко может зазеленеть трава и припекать солнце, а уже в конце февраля — распуститься первые весенние цветы. А есть в Крыму место, где даже навигация зимой не прекращается и зимние прогулки по морю с рыбалкой, а порой и купанием — самое обычное явление. И место это — Балаклава.