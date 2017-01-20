Как поймать северное сияние? Можно ли воспитать в себе фотографический вкус? Как не переборщить с фотошопом и скоро ли смартфоны заменят нам профессиональные камеры? Об этом и о многом другом Strana.ru поговорила с профессиональным фотографом и популярным блогером Дмитрием Чистопрудовым.



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